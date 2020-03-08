Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın görevinden ayrılması sonrasında ilk 11’de, Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’a karşı oynanan kupa maçının aksine 4 değişiklik vardı. Antrenör Zeki Murat Göle, yardımcı antrenör Volkan Demirel ve takım kaptanı Emre Belözoğlu’nun oluşturduğu takımda Ferdi Kadıoğlu, ligde ilk kez 11’de forma şansı buldu. Geçen sezon transfer edilen Ferdi, 443 gün sonra Sarı-Lacivertliler’de bu heyecanı yaşadı. Yanal döneminde genellikle sonradan oyuna giren Ferdi, ikinci yarının başında ise yerini Tolga Ciğerci’ye bıraktı.

Ömer Faruk kadroda...

Marsilya’da stoper olarak oynayan Luiz Gustavo, kupada Faletta sakatlanınca kalan dakikalarda savunmanın göbeğinde oynamıştı. Brezilyalı oyuncu, dün ilk kez Kanarya’da bir maça stoper olarak başladı ve yanında Serdar Aziz forma giydi. Yanal döneminin 11’deki vazgeçilmezlerinden Jailson, yedek kulübesinde bekledi. Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz da ilk kez A takım kadrosuna girdi.