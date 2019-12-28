Fenerbahçe'nin deplasmanda Ç.Rizespor ile oynayacağı Süper Lig'in 17.hafta maçı kadrosuna deneyimli oyuncu Emre Belözoğlu da yer aldı. Emre Belözoğlu geçen hafta derdi Beşiktaş'a karşı da oynamamıştı. Fenerbahçe resmi sitesi üzerinde Rize kafilesini açıkladı.

Fenerbahçe kafilesinde şu oyuncular yer alıyor; Altay Bayındır, Harun Tekin, Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.

Geçen hafta basın toplantısı yapmışlardı

Emre Belözoğlu Süper Lig'de son 9 haftada sadece bir kez 90 dakika sahada kalabildi. Geçen hafta Beşiktaş maçı sonrasında Ersun Yanal ile emre Belözoğlu ortak basın toplantısına çıkmış ve ikili arasında yaşandığı iddia edilen sorun hakkında açıklama yapmışlardı.

Ersun Yanal basın toplantısında ne demişti?

Ersun Yanal’ın geçen hafta Beşiktaş maçından sonra basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ayıp. Çok ayıp. Onlara bir cevabımız olacak. Hafta içinde güzel bir basın toplantısı yazıp yollayacağım. Fenerbahçe camiasındaki dedikoduları kim yapmak istiyor ve nasıl karıştırmak istiyorsa onlara cevabımız olacak. Çirkin saldırılarla bizi yıkamazsınız. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Dedikodularla arkadan konuşmalar çok terbiyesizce. Sevgili kaptanın bir haftadır problemi var. Hatta buraya da geldi denedi. Olmadı. Bizim hiçbir problemimiz yok. Bizimle birlikte yola çıktığından bu yana asla birlikteliğimizden bir problem olmadı. Futbolumuzu kaostan kurtarın. Gerçek hayattaki yaşadıklarını dikkate alın. Empati yapın. Bu markaya zarar vermeyin. Hafta içinde gündemi değerlendiririz."



