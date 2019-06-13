Sarı-lacivertliler, transfer dönemini beklerken kulüpteki sessizlik herkesi umutsuz bir konuma soktu. Gelecek sezon mutlaka başarı bekleyen camiada, hem UEFA’dan gelecek kararın belirsizliği hem de yeni sezon kadrosunun halen daha şekillenmemesi hevesleri kırdı.

Ancak kısa bir süre içerisinde Emre Belözoğlu konusunda gelişmeler bekleniyor. Fenerbahçe camiası için özel bir isim olan Emre’nin yuvaya dönecek olması herkesi yeniden ayağa kaldıracak.

Kulübün eski günlerdeki gibi şampiyonluk havasında olmasını isteyen yönetim, takımın eski kaptanının futbolu Fenerbahçe’de bırakmak için yeniden kadroya katılmasının etkili olacağını düşünüyor.

Taraftarların da çok sevdiği tecrübeli yıldızın hem anons edilmesi hem de düzenlenecek özel imza töreninin kulübü bu zor zamanlarda morallendireceği anlatılıyor.

(Milliyet)