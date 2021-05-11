Fenerbahçe’de A takım direktörü Emre Belözoğlu, takımını son 2 haftaya girilirken şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Emre Belözoğlu, göreve geldiği ilk günden itibaren takımı şampiyonluk yarışı içinde tutmak istiyordu. Genç çalıştırıcı bu hedef için işe öncelikle saha dışından başladı.

31. haftada Erol Bulut ayrıldığında 3. sırada olan Fenerbahçe’de takımın büyük bölümü şampiyonluğun artık kaçtığına inanıyordu. Hatta camiada da artık zirve inancının kalmadığı belirtiliyordu.

Ancak Emre Belözoğlu ve ekibi ısrarla bu mücadelenin son maça kadar kalabileceğinden bahsetti. 41 yaşındaki teknik sorumlu kariyeri boyunca yaşadığı tecrübeleri sürekli hatırlattı. Emre Belözoğlu ayrıca takımın kalitesine vurgu yaptı ve iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını aktardı, “Maçlarımızı kazandığımız takdirde son maça kadar bu yarış sürer” ifadelerini hep kullandı.

Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor deplasmanlarındaki beraberliklere rağmen sarı-lacivertliler son iki haftada farkı iki puana indirmeyi başardı. Artık son 2 haftada lider Beşiktaş’ın mağlup olmasını bekleyecek Fenerbahçe, Sivasspor ile Kayserispor karşısındaki maçlarını kazanmak zorunda.

Halen daha ligde favori Beşiktaş olsa da Emre Belözoğlu’nun ilk günden bu yana ısrarla söylediklerinin doğru çıkması genç çalıştırıcıya güveni de arttırdı. Yeni sezonda da takımın başında kalması beklenen Belözoğlu’nun sadece saha içi değil, saha dışında da takımını hedefe odaklaması ve toparlaması yönetimi memnun etti. (Skorer)