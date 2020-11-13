Yaz transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe olmuştu. Sarı-Lacivertliler, ikisi altyapıya olmak üzere toplam 18 isme imza attırarak rekor sayıda transfer gerçekleştirmişti. Kanarya şimdi gözünü ocak ayına çevirdi. Ara transfer döneminde 1 numaralı hedef Dorukhan Toköz. Yıldız orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Dorukhan ile Siyah-Beyazlılar arasında yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı.

Para ve takas

Milli yıldızın, Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalaması pek mümkün görünmüyor. Fenerbahçe, bu transfer için başka takımlar devreye girmeden, kısa süre içerisinde Kara Kartal’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, paranın yanı sıra oyuncu takası teklifinde bulunmayı planlıyor. Eğer pazarlıklarda Beşiktaş ile orta yol bulunamazsa, Fenerbahçe bu transfer için B planını devreye sokacak.

4 senelik teklif

Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz ile masaya oturacak. Başarılı futbolcuya senelik 1.2 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme teklif edilecek. Eğer 24 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlanırsa, Dorukhan önümüzdeki sezondan itibaren Çubuklu formayı giyecek.

‘Emre abi kızıyor!’

Dorukhan Toköz, Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni’ne Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu ile birlikte gitmişti. Dorukhan’ın burada söylediği, “Zamanımın çoğunu Ozan ile geçiriyorum. Hatta Emre abi (Belözoğlu) bize kızıyor” sözleri dikkat çekmişti.

Yusuf Dursun