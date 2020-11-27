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Fenerbahçe'de derbinin şifresi ikinci yarıda gizli

Fenerbahçe, bu sezon ligdeki 17 golün 12’sini maçların ikinci 45 dakikasında kaydetti. Beşiktaş ise yediği 14 golün tam 11’ini ikinci yarılarda kalesinde gördü!

28 Kasım 2020, Cumartesi 09:59 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de derbinin şifresi ikinci yarıda gizli

Dev mücadele öncesinde ligde Fenerbahçe 9 kez, Beşiktaş ise 8 defa sahaya çıktı. Bu maçlarda Kanarya rakip fileleri 17 kez sarsarken, kalesinde 9 gol gördü. Beşiktaş ise attığı 13 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü.

İki takımın skor ürettiği ve ağlarının sarsıldığı dakikalar göz önüne alındığında ortaya ilginç bir istatistik çıkıyor. Fenerbahçe, maçların ilk yarılarında 5 kez ağları havalandırırken, ikinci devlerde tam 12 kez skor üretmiş. Erol Bulut’un öğrencileri ikinci yarılarda coşarken, Sergen Yalçın’ın takımı savunma anlamında tam tersi bir görüntü çizdi. Kara Kartal, ligde ilk 45 dakikalarda sadece 3 gol yerken, ikinci yarılarda bu sayı 11 oldu! Beşiktaş defansif anlamda, Fenerbahçe’nin adeta coştuğu anlarda büyük sıkıntı yaşıyor. Kara Kartal’ın gol dağılımı ise dengeli. Siyah-Beyazlılar 13 golün 6’sını ilk yarıda, 7’sini ise ikinci devrede kaydetti.     

    

Aslıhan Çil

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