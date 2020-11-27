Dev mücadele öncesinde ligde Fenerbahçe 9 kez, Beşiktaş ise 8 defa sahaya çıktı. Bu maçlarda Kanarya rakip fileleri 17 kez sarsarken, kalesinde 9 gol gördü. Beşiktaş ise attığı 13 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü.

İki takımın skor ürettiği ve ağlarının sarsıldığı dakikalar göz önüne alındığında ortaya ilginç bir istatistik çıkıyor. Fenerbahçe, maçların ilk yarılarında 5 kez ağları havalandırırken, ikinci devlerde tam 12 kez skor üretmiş. Erol Bulut’un öğrencileri ikinci yarılarda coşarken, Sergen Yalçın’ın takımı savunma anlamında tam tersi bir görüntü çizdi. Kara Kartal, ligde ilk 45 dakikalarda sadece 3 gol yerken, ikinci yarılarda bu sayı 11 oldu! Beşiktaş defansif anlamda, Fenerbahçe’nin adeta coştuğu anlarda büyük sıkıntı yaşıyor. Kara Kartal’ın gol dağılımı ise dengeli. Siyah-Beyazlılar 13 golün 6’sını ilk yarıda, 7’sini ise ikinci devrede kaydetti.

Aslıhan Çil