Fenerbahçe, Göztepe karşısında sahasında bu sezonki 5. yenilgisini aldı, zirve yarışında ağır darbe yedi. 1-0 kaybedilen maçın ardından geriye akıllardaki bu sorular kaldı...

1-) Mesut bu zeminde oynaması için mi alındı?

Maç için ekranlarının başına geçenler, Ülker Stadı’nın zeminini görünce gözlerine inanamadı. Sosyal medyada en çok konuşulan konu, çimlerin ve sahanın durumuydu. Taraftarlar, “Mesut Özil gibi dünyaca ünlü, teknik seviyesi çok üst düzey bir oyuncu bu zeminde oynaması için mi alındı?” sorularını yöneltti. Köşe yazarları da maç yazılarında yenilgi kadar çimlerin bu haline vurgu yaptı. Mesut, Sosa, Pelkas gibi isimlerle pas yapması beklenen Fenerbahçe zemine takıldı.

2-) Bu takımın sabit frikikçisi yok mu?

Fenerbahçe için, ceza sahası çevresinden kazanılan frikikler büyük bir fırsattı. Ancak kazanılan her serbest vuruşta topun başına 3-4 futbolcunun gelmesi ve her seferinde farklı isimlerin kullanması şaşkınlık yarattı. Arkadaşları, Mesut Özil’e sadece bir vuruş imkanı tanırken, frikik ustası Sosa’nın topun başından uzaklaştırılması tepki çekti. Gecenin bir diğer sorusu, “Bu takımda frikikleri kimin kullanacağı belli değil mi?” oldu.

3-) Neden oyundan çıkan ilk isim Thiam oluyor?

Erol Bulut, haftalardır Mame Thiam ile ilgili tutumu nedeniyle eleştiriliyor. Senegalli oyuncu, son 5 lig maçında 3 gol, 2 asistlik katkı yapmasına rağmen Galatasaray derbisinde hiç süre alamadı. Ardından Karagümrük maçına 11’de başladı ve yine golünü attı. Thiam, takım 1-0 yenik durumdayken Göztepe karşısında da oyundan çıkan ilk isimlerden biri oldu. Skor üretmeye en yakın oyuncunun kenara gelmesi, “Erol Bulut, Thiam değişikliğini neden yaptı?” dedirtti.



