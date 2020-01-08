Fenerbahçe’de son iki sezonda yapılan hatalı stoper transferlerine rağmen devre arasında yine kalitesi tartışılır isimlerin gündeme gelmesi taraftarların tepkisini topladı.

HAMLELER HERKESİ ŞAŞIRTTI

Hem stoper hem de sol bekte eksikleri bulunan sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki Falette ve 22 yaşındaki Torunarigha hamleleriyle herkesi şaşırttı.

Kolarov ve Juan Jesus gibi üst düzey oyuncuların ardından kendi takımlarında az süre alan ve kadroda düşünülmeyen savunmacılarla temasa geçilmesi Zanka-Rami-Reyes gibi takıma hiçbir katkı sağlamayan transferleri hatırlattı.

KAFALARDA SORU İŞARETİ

Sportif Direktör Damien Comolli öncülüğünde transferde rotasını Almanya’ya kıran sarı-lacivertlilerin, iki yıldız oyuncuyla her konuda anlaştığı iddia edildi. Ancak bu transferlerin ardından kafalarda bazı soru işaretleri oluştu.

Benzer bir transfer politikasını bu sezonun başında yaz döneminde yapan Fenerbahçe, Zanka ve Adil Rami’yi savunmaya almış ancak istediği yeterliliği bulamamıştı. Zanka’nın oyun yapısına uygun olmayan profili, Rami’nin aradan 5 ay geçmesine rağmen fiziksel ve performans anlamında hazır olmayışı teknik heyeti zorlamıştı.

FALETTE 1 RESMİ MAÇA ÇIKTI!

Şimdi benzer durumda olan Falette ve Torunarigha isimleri gündemde duruyor. İki oyuncunun da kulüplerinde son dönemlerde yeteri kadar şans bulamamaları ve performans anlamında hangi durumda olmalarının soru işaretleri taşıması kafaları karıştırdı. E.Frankfurt’ta genelde stoper olan ancak sol bek özellikleri de taşıyan 27 yaşındaki Falette sezonun ilk yarısında sadece 1 resmi maça çıkarken, geçen yıl da toplamda 14 maçta süre almış, genelde yedek kalmıştı. Hertha Berlin’de oynayan sol ayaklı stoper Torunarigha, yedek oyuncular arasında yer alırken, ligde yalnızca 2 maçta oynadı. 22 yaşındaki oyuncu da geçen sezon da 14 lig maçına çıkmış ve rotasyon oyuncusu olmuştu. Şu anda iki futbolcu da kendi takımlarında düşünülmeyen isimler oldu.

İSİM VERMEDİ

Rogon danışmanlık şirketine bağlı iki futbolcunun, Comolli’nin de iletişim kanalları sayesinde kısa sürede bitme noktasına geldiği kaydedildi. Ersun Yanal’ın transfer raporunda belli bölgeleri söylediği ama herhangi bir isim vermediği öğrenildi. Ortaya çıkan bu iki ismi Damien Comolli’nin bulduğu bildirildi.

BİTMEYEN DEFANS HAMLELERİ

Fenerbahçe’de savunma hattındaki transfer eksikliği geçen sezonun başından beri devam ediyor. Teknik direktör Phillip Cocu’nun isteği doğrultusunda o dönem yine Damien Comolli’nin yürüttüğü transfer programında yaz döneminin son günlerinde kadroya Diego Reyes katılmıştı. Ancak Reyes’ten hiçbir verim alınamamış ve hayal kırıklığı yaratmıştı. Bunun üzerine devre arasında tekrar bir savunma arayışı başlamış ve Serdar-Sadık ikilisi takviye edilmişti. Bu sezon başında da Neustadter ve Skrtel’le vedalaşılarak yeni bir stoper arayışı başlamıştı. Transfer döneminin son ayında Zanka ve Rami ikilisi kadroya katıldı. Ancak Ocak 2020’de bir kez daha Fenerbahçe savunmaya takviye arıyor. Damien Comolli’nin hamleleri yeniden tartışılıyor. Fenerbahçe 2018-19 yaz döneminden 2019-20 devre arası transfer dönemine kadar kadrosuna 5 farklı defans oyuncusu transfer etti, ancak halen daha ideal savunma hattını kuramadı.

Kaynak: Skorer