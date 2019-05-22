Fenerbahçe’de Avrupa hesabı

Süper Lig’de son haftaya girilirken Avrupa kupalarına katılma hesapları da kızıştı… UEFA Yargı Dairesi’ne sevk edilen Trabzonspor’un olası bir men cezası alması halinde Süper Lig’i 6. bitirecek olan kulüp Avrupa Ligi bileti alacak. Üst üste aldığı üç galibiyetle puanını 43’e çıkaran ve 8. sıraya yükselen Fenerbahçe, ligin son haftasında kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe, Alanya ve Konyaspor’un sezonu aynı puanda bitirmesi halinde ise üçlü averaj devreye girecek.

KONYASPOR İKİSİNİN DE ÖNÜNDE

Üç takımın ligi aynı puanda bitirmesi durumunda üçlü averajda ipi göğüsleyen taraf Atiker Konyaspor olacak. Üç takım arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Konyaspor’un 7’şer puanı bulunuyor… Bu durumda üç takımın arasında oynanan maçlardaki gol averajına bakıldığı için +3 averajı bulunan Konyaspor, +2 averajı bulunan Fenerbahçe’nin önüne geçecek. Ancak bu iki takım kaybeder Fenerbahçe kazanırsa iş değişecek. (Güneş)