Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, dün akşamki Başakşehir mücadelesinde ortaya koyduğu başarılı performansla takımına önemli katkı sağladı. 26 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 40. dakikasında Attila Szalai’nin, 57’de de Dimitrios Pelkas’ın gollerinin asistini yaparak galibiyetin en önemli mimarları arasında yer aldı. Son 2 mücadelede 3 asiste ulaşan Ozan, takımının çıkışındaki temel etkenler arasında yer aldı. Başarılı oyuncu, bu sezon 35 kez görev yaptığı Sarı-Lacivertli formayla 6 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.



