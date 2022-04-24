Altay'ın eldivenleri yeniden giymesiyle birlikte Sarı-Lacivertliler, Giresun maçından beri yoluna namağlup olarak devam ediyor. Bununla birlikte tecrübeli file bekçisi, forma giydiği son 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı. 2-1 kazanılan Konya karşılaşmasının ardından 24 yaşındaki Altay, sırasıyla Kayserispor, Galatasaray , Göztepe ve son olarak da Rizespor mücadelesinde rakip oyunculara geçit vermedi.



