Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta maçında sahasında Barcelona'ya son saniyede yediği basketle 76-74 kaybetti. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber bir kısım Sarı-Lacivertli taraftar, mücadeleyi tribünde takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösterdi.

Basketbolda, Barcelona'ya kaybedilmesi ve Süper Lig 'in son haftasında da Kadıköy'de Alanyaspor 'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi eleştiri oklarını Sarı-Lacivertli yönetime doğrultmuştu. Bugün de Ülker Salonu'nda mağlubiyetin ardından birç taraftardan protesto sesleri yükselince, Ali Koç o taraftarın yanına gitti ve uzun uzun kendisiyle sohbet etti. Bu sırada da tribünlerden Başkan Ali Koç lehine tezahüratlar yapıldı.





Murat Akbaş