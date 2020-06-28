Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı nefesleri kesti!

Süper Lig’de sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk eden Fenerbahçe, galibiyete uzatmada attığı golle kavuştu, maçın son 15 dakikası adeta nefesleri kesti. Maçın ilk yarısı futbol açısından oldukça sıkıcı geçti. Hem ev sahibinin hem de konuk Malatya’nın yakaladıkları en önemli 1’er pozisyon da ceza sahası dışında yaşandı. Golsüz sona eren bu bölümün ardından ikinci devrenin başlarında da sıkıcı mücadele sürerken, 65’te konuk ekipten Gökhan Töre’nin ikinci sarı karttan kırmızı görüp oyun dışı kalması sonrasında karşılaşmanın da havası bir anda değişti. 70’te Muriç’in golüyle Sarı-Lacivertliler, 1-0 öne geçti. 81’de oyuna sonradan giren iki isimden Fofana’nın ortasında Youssouf, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Fener’e attı: 1-1. 89’da 10 kişi oynayan Malatya’da bu kez Youssouf’un asistinde yine oyuna sonradan giren Donald, skoru 2-1’e getirdi.

Ne olduğunu kimse anlamadı

Aradan 1 dakika geçtikten sonra Ozan Tufan, kimse daha ne olduğunu anlayamadan santra sonrasında golü attı, maça 2-2’lik eşitliği getirdi. Herkes maçın böyle biteceğini düşünürken, mücadelenin uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Ozan 90+6’da Fenerbahçe’ye 3 puanı getiren golü filelere yolladı: 3-2. Bu galibiyetle puanını 46’ya yükselten Kanarya, kendisi adına kalan 5 hafta öncesi Avrupa Kupaları’na katılma umudunu sürdürdü.