Fenerbahçe Vedat Muriç için 15+3 milyon euroyu kabul etmedi

Fenerbahçe’nin harcama limitinin rakiplerinden çok daha düşük olması, gözleri talibi olan oyunculara çevirdi. Limitlerin açıklanmasının hemen ardından ilk teklif Lazio’dan Vedat Muriç için geldi. Tuttomercato’da yer alan habere göre İtalyan devi, 25 yaşındaki forvetin bonservisi için 15 milyon Euro ile kapıyı çaldı. Ayrıca elde edilecek başarılara bağlı olarak 3 milyon Euro da bonus teklif edildi. Fenerbahçe Yönetimi ise bu teklifi düşünmeden geri çevirdi. Sarı- Lacivertliler, sezon içinde Muriç için belirlediği rakam olan 20 milyon Euro’nun altına inmeyi kesinlikle düşünmüyor. Yıldız futbolcunun ayrılma gibi bir isteğinin olmaması ve West Bromwich’in de devreye girmesi, pazarlıklarda yönetimin elini güçlendiriyor.