PSV Eindhoven'dan ayrılacağını açıklayan Roger Schmidt'in yeni adresi belli oldu. Daha önce ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Alman hocanın, yeni sezonda Benfica'nın başında olacağı belirtildi.

Alman basınından Kicker'ın haberine göre Roger Schmidt ile Benfica arasındaki anlaşma sağlandı. Tecrübeli teknik adam, 1 Temmuz itibariyle Benfica'daki görevine başlayacak.





Aralık ayında RB Leipzig'in teknik direktörlük görevi adına ilk adayı konumunda olan Schmidt, PSV'deki sözleşmesini tamamlamadan takımdan ayrılmayacağını belirtmişti.

Bu sezon Schmidt yönetimindeki PSV, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcilerimizden Galatasaray'ı 5-1 ve 2-1'lik galibiyetlerle elemişti. Play-Off etabında Şampiyonlar Ligi şansını kaçırmalarına neden olan rakip ise Benfica'ydı. Şu an Schmidt yönetimindeki PSV, Hollanda Eredivisie'de 64 puana sahip ve 66 puanla lider Ajax'ı takibini sürdürüyor. Hollanda Kupası'nda da PSV, finalde Ajax ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupaları macerası da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam ediyor ki Hollanda ekibi, Leicester City ile çeyrek final eşleşmesine çıkacak.