Kiralık olarak gittiği Santos'tan Inter'e geri dönen Brezilyalı golcü Gabriel Barbosa'nın (Gabigol) adı, son dönemlerde Türk takımlarıyla birlikte anılıyordu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu öne sürülen ve Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gabigol'den geleceğine yönelik flaş bir açıklama geldi.

Inter'le 2021 yazın dek sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Brezilyalı, "Inter'de yeniden şans bulmak istiyorum." derken sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Herhangi bir karar almadan önce hocamız Luciano Spalletti ile konuşmak istiyorum. 7 Ocak'ta görüşme için İtalya'da olacağım."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler