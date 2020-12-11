Fanus sistemine göre oynanan ilk tur maçlarında kadınlarda, Eczacıbaşı Vitra ve Fenerbahçe Opet, ilk iki karşılaşma sonrası yenilmezliğini sürdürmeyi başardı. İstanbul'un ev sahipliği yaptığı D Grubu maçlarında Eczacıbaşı sırasıyla Stuttgart ve Lokomotiv Kaliningrad'ı yendi. İtalya'da oynanan B Grubu'nda ise Fenerbahçe önce Nantes'i ardından Calcit Kaminik'i mağlup etti. Erkeklerdeki temsilcimiz Fenerbahçe ise 2 maç sonunda 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Polonya'da oynanan A Grubu maçlarında Sarı-Lacivertliler, Lindemans'ı yenerken, güçlü Polak ekibi Azoty'e kaybetti. Gazetemiz baskıya girdiğinde ilk turdaki 3. maçlar henüz başlamamıştı.



