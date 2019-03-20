Portekiz'den Fenerbahçe ve Başakşehir'i ilgilendiren bir transfer haberi geldi. O Jogo, Fenerbahçe ve Başakşehir'in Toze transferinde karşı karşıya olduğunu okuyucularına duyurdu. Guimaraes'in 10 numarası Toze'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Habere göre; iki takım da oyuncuyu geçtiğimiz maç gözlemcilerine izletti. 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun da kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı bildirildi.

Bu sezon 24 maça çıkan Toze, 5 gol ve 3 asistle oynadı.

Porto altyapısından yetişen futbolcu, 2015'te 1.5 milyon euro karşılığında Guimaraes'e transfer oldu.

15 yaş altından itibaren tüm genç milli takımlarında forma giyen oyuncu, Portekiz A Milli Takımı'na çağrılmadı.