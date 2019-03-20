Fenerbahçe ve Başakşehir Toze'yi transfer etmek istiyor

Portekiz basını Fenerbahçe ve Başakşehir'in Guimaraes'in orta saha oyuncusu Toze'yi transfer etmek için girişimlere başladığını duyurdu. Portekizli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

20 Mart 2019, Çarşamba 10:42
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Fenerbahçe ve Başakşehir Toze'yi transfer etmek istiyor

Portekiz'den Fenerbahçe ve Başakşehir'i ilgilendiren bir transfer haberi geldi. O Jogo, Fenerbahçe ve Başakşehir'in Toze transferinde karşı karşıya olduğunu okuyucularına duyurdu. Guimaraes'in 10 numarası Toze'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Habere göre; iki takım da oyuncuyu geçtiğimiz maç gözlemcilerine izletti. 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun da kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı bildirildi.

Bu sezon 24 maça çıkan Toze, 5 gol ve 3 asistle oynadı.

Porto altyapısından yetişen futbolcu, 2015'te 1.5 milyon euro karşılığında Guimaraes'e transfer oldu.

15 yaş altından itibaren tüm genç milli takımlarında forma giyen oyuncu, Portekiz A Milli Takımı'na çağrılmadı.

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