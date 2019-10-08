Fenerbahçe Üniversitesi eğitime başladı

Eski başkan Aziz Yıldırım’ın en büyük hayali sonunda gerçek oldu. Fenerbahçe Üniversitesi, 2019-20 akademik yılına dün yapılan törenle birlikte başladı.

Törene üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Dr.Hüseyin Bozkurt, Divan Kurulu Başkanı ve mütevelli heyeti başkanvekili Vefa Küçük, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat katıldı.

Vefa Küçük yaptığı açıklamada, “Aziz Yıldırım ve o günkü yönetici arkadaşların çok büyük katkıları var. Şükranlarımı sunuyorum” dedi. Rektör Arat ise, “Ülkenin önemli değerlerinden Fenerbahçe, başarısını artık eğitim alanında da gösterecek” diye konuştu.