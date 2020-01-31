Transfer dönemi bugün saat 18.00'de sona erdi. Devre arası transfer döneminde Milan forması giyen Ricardo Rodriguez'le anlaşan Fenerbahçe, harcama limitine takıldı, İsviçre'li oyuncu PSV'nin yolunu tuttu. Ara transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan hatta yıldız futbolcu sık sık Türkiye'ye gelmenin kıyısından döndü. Sarı Lacivertli kulübün harcama limitine takılması bu transferin gerçekleşmemesindeki en büyük engel oldu.

Fenerbahçe transfer döneminin kapanmasına 24 saatten kısa bir süre kala Gineli stoperin lisansını çıkarttı. Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralanan Simon Falette, 8 Ocak'tan bu yana takımla çalışmasına rağmen lisansı çıkmadığı için sarı lacivertli formayı giyememişti.

Mathias Zanka, Düsseldorf'a kiralandı

Fenerbahçe, Danimarkalı defans oyuncusu Mathias Zanka’yı sezon sonuna kadar Fortuna Düsseldorf’a kiraladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen harcama limitlerine uymada titiz bir çalışma gerçekleştiren Fenerbahçe’de transferin son gününde hareketlilik yaşandı. Takıma yapılacak sol bek transferi için eldeki oyuncuları çıkarmaya çalışan sarı-lacivertli yönetim, Mathias Zanka konusunda Fortuna Düsseldof ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki futbolcusunu sezon sonuna kadar Düsseldof’a kiralayan Fenerbahçe’de Miha Zajc ile Alper Potuk’un durumu ise hala belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçeli genç Okan Turp, Bandırmaspor'da

Bandırmaspor'da ara transfer döneminin bitimine saatler kala iki yeni transfer gerçekleşti. Menemenspor'da oynayan kanat forvet oyuncusu 30 yaşındaki Halil İbrahim Sönmez ile anlaşan bordo beyazlılar Konyaspor'dan Süper Lig tecrübesi bulunan bu oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bandırmaspor Fenerbahçe U19 takımının başarılı stoperi Okan Turp'u da sezon sonuna kadar kiraladı. 2000 doğumlu genç stoper Fenerbahçe tarafından sezon başında Almanya'da keşfedilmiş ve Fenerbahçe U19 takımına dahil edilmişti. Türk futbolu için gelecek vaat eden oyuncular arasında gösterilen Turp, Bandırmaspor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı.

Allahyar, Fenerbahçe'ye geri döndü

Süper Lig'de sezon başında Fenerbahçe'den İstanbulspor'a kiralanan İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, sarı-siyahlı kulübün sözleşmesini feshetmesi sonucu Fenerbahçe'ye geri döndü. Allahyar, İstanbulspor formasıyla 7 maçta görev alırken, herhangi bir istatistik üretmedi.