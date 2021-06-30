Fenerbahçe transfer haberi: Valencia teklifleri dinlenecek

Fenerbahçe ile 2 senelik daha sözleşmesi bulunan Enner Valencia, Copa America'da yeniden parladı. Kaptanı olduğu Ekvador'u başarı ile yöneten 31 yaşındaki yıldız; Tottenham, Leverkusen, Torino ve Lazio takımlarının radarına girdi.

Başkan Ali Koç'un, "Şampiyonluk kovalayacak kadronun yüzde 70'i hazır" dediği kadroda da yer alan Enner Valencia, Sarı- Lacivertli ekipte kalmak istediğini daha önce yaptığı açıklamalarda kamuoyu ile paylaşmıştı. Ancak Fenerbahçe Yönetimi, Valencia için gelecek cazip teklifleri değerlendirmek istiyor.