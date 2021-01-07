Fenerbahçe transfer haberi: Simon Deli harekatı

Fenerbahçe'de gözler Mesut Özil'in transferine dönmüş olsa da savunma hattına takviye adına da çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe'nin özellikle Arsenal'den Sokratis ile ilgilendiği aktarılsa da Belçika basını Club Brugge'den Simon Deli'nin ismini ön plana çıkardı.

Voetbal Belgie'nin haberine göre Fenerbahçe, Brugge'den Simon Deli'yi kadrosuna katmak istiyor. Brugge, eski oyuncusu Stafano Denswil'i geri getirmek isterken bu gerçekleşmese bile kadrosuna yeni bir savunma oyuncusu ekleyecek. Bu hamle sonrası da Simon Deli'nin ayrılabileceği ve kendisiyle Fenerbahçe'nin ilgilendiği aktarılıyor.

Sokratis konusunda Fenerbahçe'nin Genoa ile rekabet halinde olduğu ve bu noktada Deli'nin önemli bir opsiyon olarak yer aldığı belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Brugge'ün değişilmez isimlerinden olan Deli, son maçlarda forma şansı bulmakta zorlanıyordu. Bu sezon Belçika Jupiler Lig'de 13 maça çıkan Deli, 1 de gol katkısı yaptı.

Club Brugge, 29 yaşındaki Fildişi Sahili doğumlu stoperi geçtiğimiz yaz 2.5 milyon Euro karşılığında Slavia Prag'dan transfer etmişti.