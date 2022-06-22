Fenerbahçe transfer haberi: Simon Banza ısrarı sürüyor

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe 'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Portekiz geçmişi olan isimlere yönelen Fenerbahçe'de geride kalan sezonu Famalicao'da geçiren Simon Banza için de girişimler sürüyor.





Allez Lens'un haberine göre Simon Banza, bonservisinin bulunduğu Lens'tan ayrılmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki forvet için bir Portekiz kulübü, bir MLS kulübü, İspanya'dan Real Zaragoza ve Türkiye'den de Fenerbahçe'nin devrede oldukları aktarılıyor.

Lens, Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncu için 5 milyon euro bonservis talep ediyor. Banza'nın takımda kalması için sözleşme yenilemesi gerektiği ve bunun şu an için pek muhtemel görünmediği ifade ediliyor.