Fenerbahçe 'de Vitor Pereira döneminde öncelikli şekilde kullanılan Marcel Tisserand, Portekizli hocanın ayrılığı sonrası ikinci plana düşerken daha önce forma giydiği Fransa'dan ekipler devre girdi. Saint Etienne'in Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Leopards Actu'nun kulübe yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Saint Etienne, Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak istiyor. Fransa doğumlu Kongolu oyuncu için Olympique Lyon ve Hertha Berlin gibi ekiplerin ilgisinden de söz edilmekte.

Kariyerinde Monaco, Lens, Toulouse gibi Fransız ekiplerinin formasını giyen 28 yaşındaki oyuncu, 2020'de 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Wolfsburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.