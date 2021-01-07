Fenerbahçe transfer haberi: Ömer Faruk Beyaz

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri peşpeşe geliyor. Mesut Özil ile uzun zamandır yapılan görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından heyecanlanan Sarı-Lacivertli taraftarlar, ara transfer döneminde yoğun bir süreç yaşayacağa benziyor. Bu kez transfer görüşmelerinin öznesi ise Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz. Beinsports yorumcusu Raşit Altun'un verdiği habere göre Ömer Faruk Beyaz'a ciddi bir talip var.

Sözleşmesi haziranda bitiyor

Mesut Özil'in atyapısından yetişip büyüdüğü Bundesliga ekibi Schalke 04'ün Ömer Faruk Beyaz'ı sezon sonuna kadar kadrosuna dahil etmek istediği ifade ediliyor. 17 yaşındaki hücum oyuncusunun geleceği ile ilgili soru işaretleri de henüz ortadan kalkmış değil. Ömer Faruk'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor.

Bilindiği üzere Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye aktif futbolcu olarak veda ederken saha kenarına geldiği anda kaptanlık pazubandını çıkararak genç oyuncunun koluna takmıştı. Emre bu hareketiyle Ömer Faruk'un uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edeceği mesajını vermişti.







