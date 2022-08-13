Fenerbahçe transfer haberi: Maxi Gomez imzayı attı iddiası!

Fenerbahçe , forvet transferinde sonuca ulaşamaya hazırlanıyor. Michy Batshuayi, Vincent Aboubakar, Alexander Sörloth gibi isimlerin gündeme geldiği Sarı-Lacivertlilerde Maxi Gomez transferinin bitmek üzere olduğu aktarıldı. İspanyol basını, bu konuda anlaşmanın sağlandığını belirtti.

İmzayı attı iddiası!

İspanya'da Valencia bölgesinin yerel televizyon ve radyo kanalı A Punt, Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye transferinin bittiğini aktardı. Dün gece girilen haberde Maxi Gomez'in artık Valencia'nın oyuncusu olmadığı ifade edilirken Fenerbahçe'ye imza attığı belirtildi.

İspanyol kulübü ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlanan tutar konusunda bir bilgilendirmeye yer verilmedi.

Valencia'da Jasper Cillessen sonrası Maxi Gomez ile birkaç gün içinde ikinci ayrılığın gerçekleştiği ifade ediliyor. 2019'da Celta Vigo'dan 14.5 milyon Euro'ya transfer edilen Maxi Gomez, Valencia forması altında çıktığı 105 maçta 22 gol, 15 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

A Punt'un gece yarısı yayına giren anlaşmanın resmiyet kazandığına ilişkin haberi, günün (13 Ağustos Cumartesi) öğlen saatlerinde siteden kaldırıldı. Haberin yayından kaldırılma sebebi ise merak ediliyor.