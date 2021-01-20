Fenerbahçe transfer haberi: Luka Stankovski için görüşmeler başladı

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe yeni isimleri kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor. Tecrübeli isimlerin yanı sıra genç isimleri de kadroya katmak için yoğun çaba harcayan Sarı Lacivertli ekip, Rabotnicki forması giyen 18 yaşındaki orta saha Luka Stankovski’yi kadrosuna katmak için oyuncunun kulübüyle resmi görüşmelere başladı.

Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb oyuncuyu istiyor. İki kulüp de Rabotnicki ile temaslara başladı. Transferde oyuncunun tercihinin de belirleyici etken olması bekleniyor.









Yeni Eljif Elmas olarak gösterilen 1.90 boyundaki Makedonyalı Stankovski geleceğe yatırım olarak düşünülüyor. 18 yaşındaki orta saha bu sezon Rabotnicki'de 15 maçta 7 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Luka Stankovski, 2002 doğumlu. Skopje'de doğan genç oyuncu Makedonya U-19 takımında da forma giyiyor.

TRT Spor







