Fenerbahçe istediği verimi alamadığı santrforları Kemal Ademi ve Papiss Cisse’yi takımdan göndererek bu bölgeyi yıldız bir isimle daha güçlendirecek. A Spor’un haberine göre Kanarya, gündemine Leicester City ekibinde forma giyen Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho’yu aldı. Öte yandan, oyuncunun kulübüne henüz resmi bir teklif yapmayan Fenerbahçe, bu transfer için İngiliz ekibinin kapısını kiralama formülü ile çalacak.









Iheanacho'nun kariyeri

1996 yılında Nijerya’da doğan Iheanacho, futbola ülkesinin takımlarından Taye Academy’de başladı. Daha sonra yeteneğini fark eden Manchester City scoutları tarafından U18 takımına alındı. 2015 yılında Manchester City’nin A takımına alınan yıldız futbolcu, 2017 yaz transfer döneminde Leicester City’e 27,7 milyon Euro’ya transfer oldu.

Nijerya Milli Takımı’nda ilk kez 2015 yılında görev alan 24 yaşındaki oyuncu, milli takım forması ile 23 maçta 7 gol kaydetti.

Kariyeri boyunca oynadığı 181 maçta 49 gol atarken, 28 asist yaptı.







