Fenerbahçe transfer haberi: Edinson Cavani & Luis Suarez operasyonu!

Fenerbahçe 'de yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken flaş bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin şu anda boşta olan Uruguay Millî Takımı efsaneleri Edinson Cavani ve Luis Suarez ile ilgilendikleri belirtildi.

Calcio Mercato'ya göre iki oyuncu da MLS'ten teklifler aldı fakat kariyerlerini Avrupa'da sürdürmek istiyorlar. Cavani ve Suarez'in ilk kez bir kulüp takımında birlikte oynayabilecekleri ve bu takımın da kendilerini isteyen Fenerbahçe olabileceği belirtildi.





Avrupa'da kalmak istiyorlar

Edinson Cavani, Manchester United ile olan sözleşmesinin bitmesi ve Luis Suarez de Atletico Madrid'deki sözleşmesinin sona ermesi ile boşa çıkmıştı. İki oyuncunun hedefi, Katar'daki Dünya Kupası'na mümkün olan en iyi şartlarda hazırlanmakken bunu Avrupa'da bir takımda gerçekleştirebileceklerini düşünüyorlar.

Fenerbahçe'nin transfer adına avantajının Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali olarak gösteriliyor.