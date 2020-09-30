Fenerbahçe transfer haberi | Edin Visca için geri sayım

Garry Rodrigues'i kulübü Al Ittihad'ın geri çağırması sonrası Edin Visca'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, transferi bu kez bitirmek için tüm şartları zorlayacak.

30 Eylül 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi | Edin Visca için geri sayım

Okan Buruk'un 3 hafta üst üste alınan kötü sonuçların ardından yaptığı, "Hedefi kalmayan futbolcularla konuşacağız" açıklaması gözleri Edin Visca'ya yöneltmişti. Fenerbahçe'ye transfer olma konusunda istekli olan ve bu konuda Başakşehir yönetiminden anlayış bekleyen Bosnalı hücum oyuncusu için Sarı-Lacivertliler girişimlerini sürdürüyor.

Kanarya, Garry Rodrigues'ten açılacak bütçeyi de Visca için kullanmayı planlıyor. Yönetim, her sezon kadrosuna katmaya çalıştığı Süper Lig'in skor makinesini bu kez bitirmek için tüm şartları zorlayacak.


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