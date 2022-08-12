Forvet transferi adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'nin gündemine gelen isimlerden biri de Carlos Vinicius'tu. Fakat Brezilyalı golcünün kiralık olarak foram giydiği PSV Eindhoven'dan ayrılması kolay gözükmüyor.





Eindhovens Dagblad'dan Rik Elfrink'e göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bonservisi Benfica'da bulunan Carlos Vinicius'u kadrosunda görmek istiyor. Fakat PSV'nin teknik direktörü Ruud van Nistelrooy'dan bu hamleye izin çıkmadı.

Van Nistelrooy, elindeki oyuncuları kaybetmek istemiyor. Bu nedenle Benfica'dan geçtiğimiz yaz satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralanan Carlos Vinicius'un bırakılması düşünülmüyor.