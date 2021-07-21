Fenerbahçe transfer haberi: Beto temasları başladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , Vitor Pereira'nın ülkesi Portekiz'e yöneldi. Sarı-Lacivertliler, Portimonense'nin yıldızı Beto için temaslara başladı.

A BOLA'nın haberine göre Fenerbahçe, Portminonense'nin en değerli ismi Beto'yu kadrosuna katmak isterken Portekiz'in devleri Benfica, Porto ve Sporting'in de devrede olduğu belirtildi. Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'nin başına geçmiş olmasının transferde etken olabileceği aktarılmakta.

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Maliyeti çok yüksek

Beto için Portekiz basınında daha önce Beşiktaş 'ın bir teklif yaptığı ve bu teklifin reddedildiği iddia edilmişti. A BOLA'ya göre Portimonense'nin tavrı net. 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan 23 yaşındaki golcü için 20 milyon Euro'nun altındaki tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı belirtiliyor.

Portimonense ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek Beto için Almanya'dan Eintracht Frankfurt, Leverkusen Wolfsburg ile İtalya'dan Milan ve Napoli'nin yanı sıra milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği son Fransa şampiyonu Lille de devrede.