Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe , ligin 6. haftasında bugün saat 19:00'da Ülker Stadı'nda zorlu rakibi Trabzonspor 'u konuk edecek. Bu maçın hakemleri hafta içinde açıklanmıştı. Cüneyt Çakır'ın orta hakemliğini yaptığı bu dev maçta yardımcı hakem olarak Bahattin Duran ve Tarık Ongun görev yapacak. 4. hakem ise Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

MAÇIN VAR VE AVAR HAKEMİ DE BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR ve AVAR hakemleri de belli oldu. Bu hafta hiçbir maçta görev almayan Halil Umut Meler, maçın VAR hakemi olurkan, Abdülkadir Bitigen ve Mustafa Emre Eyisoy AVAR hakemi olarak atandı.