Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadı'nda düşme hattına yakın olan takımlardan Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sarı lacivertliler, Beşiktaş'ın dün kazanmasının ardından puan farkının açılmaması adına bu akşam kazanmak istiyor. Kasımpaşa da düşme hattına girmemek için sahada mücadelesini verecek.

Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri:

Rakiplerimize göre biraz daha fazla dinlenme zamanımız oldu. Bu haftaki rakibimizi daha fazla çalışma şansımız oldu. Rakip iyi bir takım. Ligin sonuna doğru yaklaştık. Kazanmak için oynayacağız. Doğru oyunla, çalıştığımız oyunla kazanmak istiyoruz.

İnandığımız bir oyun var. Bugün böyle tercih yapıyoruz ama 3 gün sonra başka tercihlerimiz de olabilir. Bütün oyuncularımızın değerli olduğunu düşünüyorum. Rakiplerden daha çok bizim ne yaptığımız daha önemli. Doğru bir oyun oynamak istiyoruz. İçeride sinerjimiz çok yüksek. Bunu devam ettirip kazanmak istiyoruz.