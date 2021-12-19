Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Kazanmak istiyoruz

Beşiktaş derbisi öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira önemli açıklamalarda bulundu. Tek hedeflerinin galibiyet olduğunu kaydeden Portekizli hoca, "Derbiler her zaman önemlidir ve farklıdır. Özel maçlardır. İki tane iyi takımın maçı olacak. İyi analiz ettik rakibimizi. Kazanmak ve kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz" dedi.

'Katkı sağlayacaklardır, şüphem yok'

İrfan Can Kahveci, Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş'ın kulübede olmasıyla ilgili de konuşan Pereira, "Hiç şüphe yok sonradan oyuna girecek isimler bize katkı sağlayacaklardır. İrfan biliyorsunuz ki cezadan geldi. O nedenle bugün kulübede. Mert Hakan da ufak bir sakatlık yaşamıştı. Ama şüphem yok fırsat olursa oyuna girerlerse katkı sağlayacaklardır. İkisi de maça hazır" ifadelerini kullandı.