Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Flamengo ile anlaştı!

5 yıl aranın ardından yeniden Fenerbahçe 'nin başına geçen Vitor Pereira'nın ikinci Kanarya dönemi de hüsran oldu... Mutlak şampiyonluk hedefiyle başlanılan sezonda Sarı-Lacivertliler 16 hafta itibarıyla lider Trabzonspor 'un 12 puan gerisinde kalırken, Portekizli hocanın da geleceği tartışılmaya başlandı.

Camiada büyük eleştirilerin hedefi olan tecrübeli çalıştırıcıyla yönetimin de devre arasında ayrılık kararı alacağı öne sürülürken, Brezilya basınınından flaş bir iddia geldi. Fox Sport, Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılacağını ve Brezilya temsilcisi Flamengo'nun başına geçeceğini yazdı.

Son olarak geçen yıl Brezilya'da şampiyonluk yaşayan Flamengo'nun kadrosunda; David Luiz, Filipe Luis, Maurucio Isla ve Gabriel Barboso gibi yıldız isimler bulunuyor.