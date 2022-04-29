Süper Lig 'in 35. haftasında Fenerbahçe , Gaziantep FK'yı 3-2'yle geçti. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla ligde üst üste 7. maçını da kazanırken, büyük bir ivme yakaladı.

Bu başarının en büyük mimarlarından teknik direktör İsmail Kartal da son düdüğün ardından zaferi değerlendirdi. İyi futbol ortaya koyduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolcularımız, bu taraftarın önünde oynamayı çok seviyor. Onlar için mücadele etmeyi çok sevdiklerini söylüyorlar. Bu maçı daha farklı kazanabilirdik. Geldiğimden beri 15 maçta, 11 galibiyet, 3 beraberlik aldık, 1 maç kaybettik" dedi.

Taraftarın sevgisine de değinen Kartal, "Çok fazla detaya girmek, abartmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini bilirim, nereye dokunacağımı bilirim. Pozitif futbol oynatacağımı söylemiştim. Ben de bu camianın içinden çıktım. Bu sevgiden dolayı taraftarlara minnet borcum var. Gözümü kırpmadan geldim. Gelmem ve bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu. Şu ana kadar işleri toparladık. Allah'a şükürler olsun. Tekrar bir bütünlük sağlandı, Kadıköy ruhu geri geldi" ifadelerini kullandı.











