Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti.

Son iki şampiyonun ve geçtiğimiz sezonun finalistlerinin karşı karşıya geldiği mücadelenin son bölümüne temsilcimiz geride girse de taraftarının da desteğiyle müthiş bir galibiyete imza attı.

Galibiyeti getiren Luigi Datome'nin basket faul isabeti sonrası ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun atmosferi görülmeye değerdi.