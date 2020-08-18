Fenerbahçe taraftarı son 10 yılın en iyi takımını seçti

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun taraftarları 2010 ve 2020 arasındaki dönemin en iyi takımının seçtiler.

Tek tek oyuncuları oylayan taraftarların favorisi Bogdan Bogdanovic oldu. 2017'deki EuroLeague şampiyonluğunun mimarı olan ve şimdilerde Sacramento Kings forması giyen Bogdanovic, %92.21 oy aldı.

Bogdan Bogdanovic'i %91.67 ile Jan Vesely, %85.69 ile Ekpe Udoh, %84.78 ile Kostas Sloukas ve %83.88 ile Kostas Sloukas takip ettiler.

Kadroda yer alan diğer isimler ise Nemanja Bjelica, Ali Muhammed, Bojan Bogdanovic, Nicolo Melli ve Nikola Kalinic oldu.