Kariyerini Leicester City’de sürdüren 22 yaşındaki millî savunmacıyla temasları yoğunlaştıran sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Leicester’ın kadroda düşünmediği Çağlar için tekliflere açık olması umut verse de millî oyuncunun kariyerini Avrupa’da sürdürme hevesi, bu transferin önündeki en büyük mânia. Ancak, Fenerbahçe’nin kolay kolay pes etmeye niyeti yok.

SAĞ TARAF DEĞİŞİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Şener Özbayraklı’yla yollarını ayıracak F.Bahçe’de Isla da gidici. Ülkesinden çok sayıda teklif alan 30 yaşındaki Şilili’nin İspanya ve Meksika’dan da talipleri var. Sarı-lacivertlilerin, Isla’yı 3 milyon avro bonservis bedeliyle karşılığında elden çıkarması bekleniyor. (Türkiye Gazetesi)