Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen ve Süper Lig'de 14. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ikinci maçında Spartak Trnava ile karşılaşacak. İlk maçta Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe ikinci maçta 3 puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. Slovakya ekibi ise grubun ilk maçında Anderlecht'i sahasında 1-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 19:55'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Ayew, Benzia, Valbuena, Slimani

Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Toth, Oravec, Hladik, Rada, Kulhanek, Jirka, Grendel, Chanturishvili, Bakos

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor’a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında kazanarak moral bulmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb’e deplasmanda 4-1 mağlup olmuş, Spartak Trnava ise Belçika temsilcisi Anderlecht’i evinde 1-0 mağlup etmişti. Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen Martin Skrtel’in iyileşip takıma katılması sonrası Fenerbahçe’de Spartak Trnava karşılaşması öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Fenerbahçe, Avrupa’da 224. randevuda

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Slovakya’nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa’da 224. maçına çıkacak. UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz’in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti. Benfica’ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda şimdiye dek 55 maça çıktı.

Avrupa arenasında 224. maçını Spartak Trnava’ya karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 223 karşılaşmada 81 galibiyet ve 46 beraberlik alırken, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 276 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

Fenerbahçe’nin Avrupa’da oynadığı 223 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91

UEFA Avrupa Ligi 55 28 15 12 74 53

Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37

UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11

TOPLAM 223 81 46 96 276 332

- UEFA Avrupa Ligi’nde 56. maç

Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilmesi sonrası bu kulvada yarın 56. maçına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi’nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

- En büyük başarı yarı final

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda yer alırken, Fransa’dan Olympique Marsilya, Almanya’dan Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden AEL Limasol’un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamladı. Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus’un BATE Borisov, son 16 turunda Çekya’nın Viktoria Plzen ekiplerini saf dışı bıraktı. Çeyrek finalde İtalya’nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı gösterirken, bu turda ise Portekiz’in Benfica takımına elenmekten kurtulamadı.

- Son UEFA grubundan lider çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına son katıldığı 2016-2017 sezonunda da İngiltere’nin Manchester United ekibini geride bırakıp, lider olarak adını bir üst tura yazdırdı. Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya’nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Maça Alman hakem atandı

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının hakemi belli oldu. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda oynanacak karşılaşmayı Alman Tobias Welz yönetecek. Welz'in yardımcılıklarını Rafael Foltyn ve Markus Hacker yapacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta Saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas

Forvet: Islam Slimani, Michael Frey, Andre Ayew

Spartak Trnava'yı yakından tanıyalım

Slovakya Ligi'ndeki tek şampiyonluğunu 2017-2018 sezonunda elde eden Spartak Trnava, Çekoslavakya zamanında ise 5 kez mutlu sona ulaştı. Spartak Trnava, Çekoslavakya döneminde 1968-1969 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi. Spartak Trnava, bu organizasyonda 1972-1973 ve 1973-1974 sezonlarında da çeyrek final oynadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez grup aşamasında mücadele edecek Spartak Trnava, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Bosna Hersek'ten Zrinjski ve Polonya'dan Legia Varşova'yı elemesine rağmen, Sırbistan'dan Kızılyıldız'ı 3. ön eleme turunda geçemedi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise Slovenya'dan Ljubljana'yı eleyerek gruplara yükseldi.

Teknik direktörlüğünü 48 yaşındaki Çek çalıştırıcı Radoslav Latal'ın yaptığı kırmızı-siyahlılar, Slovakya Ligi'nde geride kalan 10 hafta sonunda, 8 puanla 9. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ile Spartak Trnava tarihlerinde ilk kez birbirine rakip olacak. Fenerbahçe, ayrıca Avrupa kupaları tarihinde de ilk kez bir Slovak temsilcisiyle mücadele edecek.

Kadrosunda Türk asıllı futbolcu Kubilay Yılmaz'ı da bulunduran Spartak Trnava'nın kadrosunda, piyasa değeri 1 milyon avronun üzerinde hiçbir oyuncunun bulunmaması da dikkati çekiyor.

Kırmızı-siyahlılar maçlarını Trnava şehrindeki 18 bin kişilik Anton Malatinsky Stadı'nda oynuyor.