Fenerbahçe, Slavia Prag ile eşleşti! Rakibimizi tanıyalım...

Fenerbahçe 'nin UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Çekya ekibi Slavia Prag oldu. Peki Slavia Prag hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

1892'de kuruldu

Çekya ekibi Slavia Prag, Avrupa'nın en köklü takımlarından biri. 1892'de kurulan Slavia Prag, Sparta Prag ile birlikte ülkesinin en güçlü takımı. Kırmızı-Beyaz renklere sahip olan Prag ekibi, ülkesinde birçok kez şampiyonluğa ulaştı.

En çok oynayan ve gol atan Milan Skoda

2019/20 ve 2020/21 sezonlarında Çaykur Rizespor forması giyen tecrübeli futbolcu Milan Skoda, uzun yıllar Slavia Prag forması giydi. Skoda bu formayla 214 maçta 77 gol attı ve kulübün efsaneleri arasına girdi.

Son 3 yılın şampiyonu, bu sezon da formda

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Sparta Prag'ın 12 puan önünde yenilgisiz şampiyon olarak tamamlayan Slavia Prag, bu sezon da şampiyonluğun 1 numaralı favorisi. 18 haftası geride kalan ligde 47 puanla lider durumda. Slavia Prag'ı 44 puanlı Viktoria Plzen ve 42 puanlı Sparta Prag takip ediyor. Slavia Prag, son 3 sezonda şampiyonluğu kimselere kaptırmadı.

Stadyum kapasitesi 19.370

Maçlarını 19.370 seyirci kapasiteli Sinobo Stadyumu'nda oynayan Çekya ekibi, aynı zamanda ülkenin en büyük stadına sahip.

Yıldızları Nicolae Stanciu

Slavia Prag'ın kadrosuna bakıldığında göze çarpan ilk futbolcu Nicolae Stanciu. Rumen futbolcunun adı Galatasaray ile de anılmıştı.

Teknik adam: Jindrich Trpisovsky

Çekya'da son 3 yılda şampiyonluk yaşayan Slavia Prag, 3 şampiyonluğa da genç teknik adam Jindrich Trpisovsky ile ulaştı. 1976 doğumlu antrenör, 2015-2017 yıllarında Slovan Liberec'i çalıştırdı.