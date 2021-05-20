Fenerbahçe son yıllarda özellikle düşme hattındaki takımlara kaptırdığı puanlar yüzünden sıkıntı yaşarken bu sezon en büyük kaybı orta sıradaki 6 takım arasında yaşadı. Fenerbahçe'nin en büyük kayıp yaptığı takımlar arasında Yeni Malatyaspor ve Sivasspor yer aldı. İşte o ilginç istatistikler...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Zirve takipçilerine karşı Fenerbahçe üstün

Fenerbahçe ilk 3 sırada yer alan ezeli rakiplerinin dışındaki 18 takımı 3 gruba böldüğümüz zaman sadece orta 6'lı grupta geride kaldı. Trabzonspor ile başlayıp Gaziantep FK ile biten ilk 6'lı grupta (Avrupa Kupaları ve zirve kovalayan takımların olduğu grup) Fenerbahçe 24 puan alıp Beşiktaş ve Galatasaray'ı geçti. Bu aralıkta şampiyon olan Beşiktaş'ı 4 puan geçen Fenerbahçe, Galatasaray'ı da 3 puan geçti

Düşme hattında da Fenerbahçe üstün

Fenerbahçe son yıllarda sorun yaşadığı düşme hattında ise başarılı oldu. Fenerbahçe, Antalyaspor ile Denizlispor arasındaki takımlardan 4 tanesine karşı tulum çıkarırken sadece Gençlerbirliği karşısında yenildi. Alt gruptaki takımlara karşı Fenerbahçe 31 puan alırken şampiyon olan Beşiktaş 27 puan, Galatasaray ise 29 puan aldı

Ortadaki 6'lı grupta şampiyonluk kaçtı

Fenerbahçe orta 6 takım arasında ise büyük kayıplar yaptı. Fenerbahçe'nin en büyük kayıp yaptığı takım ise Yeni Malatyaspor oldu. Evinde mağlup olduğu rakibiyle deplasmanda da berabere kalan Fenerbahçe, 5 puan kaybetti. Fenerbahçe evinde Göztepe (0-1) ve Konyaspor (0-2) maçlarını da kaybetti ve büyük hüsran yaşadı. Fenerbahçe bu maçlardan 3 puan fazla çıkarabilseydi mutlu sona ulaşacaktı.





Adem Büyük sezonun kaderini değiştirdi

Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybederken golleri Adem Büyük, Umut Bulut ve Youssouf atmıştı. Adem Büyük sezonun son haftasında Galatasaray deplasmanında attığı golle averaj hesaplarını da değiştirmişti.

Beşiktaş ve Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında içeride dışarı da kazanırken Fenerbahçe deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta Yeni Malatyaspor ile berabere kalıp önemli puan kaybı yapmıştı

Konyaspor-Karagümrük-Sivasspor-Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de bu sezon üç büyüklere en çok çelme takan Konyaspor oldu. Konyaspor bu sezon Beşiktaş'ı 4-1, Fenerbahçe'yi 2-0, Galatasaray'ı 4-3 yendi ve 9 puan topladı.

Karagümrük ise Galatasaray'dan 4 puan alırken Beşiktaş'a karşı çarpıcı bir galibiyet alıp 3 puan toplamıştı. Fenerbahçe maçlarını ise puansız geçmişti.

Sivasspor ise üç büyüklerin hepsine çelme taktı. Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray ise 2-2 berabere kalan Sivasspor, Fenerbahçe'den 4 puan aldı. Toplamda 6 puan toplayan Sivasspor, ligi 5.sırada tamamladı





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr







