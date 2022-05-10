Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 90-55 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 51-33 önde kapatan sarı-lacivertli ekipte McBride ve Williams kaydettikleri 21'er sayı ile mücadelenin en skorer isimleri oldu. Deplasman ekibinde ise Zellous 19 sayı üretti.

Final serisinde ikinci maç, 12 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da yine Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Göksun Öz, Berk Kurtulmuş

FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 8, McBride 21, Iagupova 13, Sabally 10, Stokes 4, Williams 21, Alperi Onar 2, Tuğçe Canıtez 1, Manolya Kurtulmuş 8, İdil Saçalır, Elif İstanbulluoğlu 2, Banu Şimşek

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Sinem Ataş 2, Boner 13, Zellous 19, Baric 2, Esra Ural Topuz 8, Asena Yalçın 8, Feride Şevval Akalan 3, Fatmanur Karakaş, Yeliz Doğan

1'İNCİ PERİYOT: 28-13

İLK YARI: 51-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-47

5 FAUL: 37.06 Sabally (Fenerbahçe Safiport)

DHA



