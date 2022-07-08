Fenerbahçe 6 numara transferinde rotasını değiştirdi. Sarı lacivertliler, Jorge Jesus’un ön libero listesinde ilk sırada bulunan William Carvalho için bir süredir temaslarını sürdürüyordu. Fenerbahçe, Real Betis kulübü ve Carvalho'nun talepleri nedeniyle bu transferde beklemeye geçti.

Yönetim, ön libero mevkisi için B planına yöneldi. Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus’un listesinde üst sıralarda bulunan Willian Arao ile büyük oranda anlaştı. Kariyerinin en iyi dönemini Portekizli teknik adamla geçiren 29 yaşındaki futbolcu, Jesus ile tekrar çalışmaya sıcak bakıyor.

Arao için Flamengo’ya 3 milyon euroluk teklif yapan sarı lacivertliler, Brezilya ekibinin kararını bekliyor. Willian Arao'nun sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona eriyor. Flamengo formasıyla 296 maça çıkan Arao, 25 kez fileleri sarsarken 21 gol pası verdi.

TRT Spor











