Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu tesiilerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüpteki akıbeti belirsiz olan teknik direktör Vitor Pereira da çalışmada yer aldı.
Can Bartu Tesislerinde iki grup halinde gerçekleştirilen idmanda; Göztepe maçında forma giyen oyuncular, takımdan ayrı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Altay Bayındır ve Enner Valencia, günü bireysel çalışmalarla tamamladı.