Yaz transfer döneminde adı uzun bir süre boyunca Beşiktaş'la birlikte anılan Riza Durmisi, Siyah Beyazlılar'ın Pedro Rebocho'yu kadrosuna katmasının ardından Fenerbahçe'nin gündemini meşgul etmeye başlamıştı. İtalyan basını ise söz konusu transferle ilgili Sarı Lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir habere yer verdi.

Ülkede yayım yapan Corriere della Sera gazetesi, Fenerbahçe yönetiminin 25 yaşındaki sol bekle el sıkıştığını öne sürerken transferin önündeki tek engelin oyuncunun kulübü olduğunu yazdı. Haberde Sarı Lacivertliler'in oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği, Lazio'nunsa söz konusu opsiyonun zorunlu olmasını şart koştuğu belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler