Yabancı transferinde sessizliğini koruyan Fenerbahçe'de ofansif orta saha tramsferi yönetimin ilk hedefi durumunda. Önce çıkan isim ise PAOK'un 10 numarası Dimitris Pelkas. Ancak Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa oynayan PAOK, oyuncusunu devre arasında bırakmak istemiyor. Ancak Pelkas'ın teklife sıcak bakması Fenerbahçe'nin elini güçlendiren önemli unsur.

Görüşmeleri yapan Damien Comolli, transfer henüz bitiremedi ancak önemli mesafe kat edildiğini bildirdi. Bilindiği gibi Pelkas, yılbaşı tatili için kız arkadaşıyla İstanbul'a gelmiş ve basketbol takımının Real Madrid ile oynadığı Euroleague maçını salonda takip etmişti. Pelkas yazın Yunan basınına ise 'Fenerbahçe bana kazancımın 4 katını teklif etti' demişti. (Sabah)

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