Fenerbahçe, Osayi-Samuel transferini bitiriyor

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Quuens Park Rangers'ın kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel oldu.

Championship'te QPR forması giyen 22 yaşındaki oyuncu ile Belçika'dan Club Brugge de ciddi şekilde ilgilenmesine rağmen transferde Fenerbahçe'nin sona geldiği aktarılıyor.

Voetbal24'ün haberine göre Brugge'ün ilgisine rağmen oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığı belirtiliyor.

Bu sezon QPR formasıyla 29 maça çıkan Osayi-Samuel; 5 gol, 8 asist ile takımının en öne çıkan isimlerinden olmuştu.