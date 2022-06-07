Jorge Jesus, orta sahada savunma ile hücum hattı arasında bağlantı sağlayacak, takımın merkezinde yönlendirici rolünü üstlenecek bir futbolcu istiyordu. Bu bölge için William Carvalho’yu gündemine alan Fenerbahçe ’nin bir başka oyuncuyla da görüşmelere başladığı ortaya çıktı: Alex Kral... Çek yıldız, Spartak Moskova’daki başarılı performansı sonrası geçtiğimiz sezonu West Ham’da kiralık olarak geçirmişti, ancak İngiliz ekibi, bonservisini almayacağını açıkladı. Rus basınına göre Fenerbahçe, Kral için harekete geçti. Haberde, 24 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerde kısa sürede anlaşma sağlandığı belirtildi.

Piyasa değeri düştü

Spartak Moskova, Kral’ı 1 Eylül 2019’da 12 milyon Euro’ya transfer etmişti. Ancak hem Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarından men edilmesi hem de başarılı oyuncunun West Ham’da bekleneni verememesi nedeniyle piyasa değeri düştü. Ruslar’a göre Spartak, Çek yıldızı 5 milyon Euro’ya bırakmaya hazır. Kırmızı- Beyazlılar’ın, ‘zorunlu satın alma’ maddesiyle Alex Kral’ı bir kez daha kiralayabileceği de belirtildi. Sarı- Lacivertliler’in, görüşmeleri sıklaştırarak bu transferi kısa süre içerisinde bitirebileceği kaydedildi.

Slavia’da patlama yaptı

Alex Kral, Slavia Prag altyapısından yetiştikten sonra 2017’de Teplice’ye transfer oldu. Burada çıkış yakalayan Kral, 2018-19 sezonunun devre arasında 900 bin Euro’ya Slavia’ya geri döndü. Burada adeta patlama yapan başarılı orta saha oyuncusu, Avrupa’nın büyük liglerinden teklifler alsa da sezon sonunda 12 milyon Euro’ya Spartak Moskova’nın yolunu tuttu. Geçen sezonun başında ise kadrosunda Coufal ve Soucek gibi Çek oyuncuları bulunduran West Ham, Kral’ı 5.2 milyon Euro’ya kiraladı. İngiliz ekibi 14 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuna sahip olsa da bunu kullanmama kararı aldı. 24 yaşındaki oyuncu, hem fizik gücü hem de yüksek tekniğiyle dikkat çekiyor.

Alex Kral kimdir?

Adı: Alex Kral

Doğum tarihi: 19 Mayıs 1998

Doğum yeri: Kosice/Slovakya

Milli takımı: Çekya

Kulübü: Spartak Moskova

Pozisyon: Orta saha, stoper

Ayak: Sağ, Boy: 1.87

Sözleşmesi: 30 Haziran 2024

Eski takımları: Teplice, Slavia Prag, West Ham